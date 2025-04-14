Російський дипломат цинічно прокоментував удар по Сумах, поскаржившись Рубіо на Україну

Ульянов прямо не прокоментував удар Росії по Сумах, де загинули понад 30 людей і ще більш як 100 постраждали. Лише звинуватив у відповідь Україну

Михайло Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA)

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, який закликав до знищення українців, прокоментував ракетні удари по Сумах пропагандистською тезою про "регулярні" українські атаки нібито на мирних жителів Росії. Про це Ульянов написав у відповідь державному секретарю США Марко Рубіо.

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13 квітня Рубіо висловив співчуття жертвам ракетних ударів Росії по Сумах, де загинули 34 людини та ще 120 отримали поранення.

Він назвав атаку трагічним нагадуванням про те, чому президент США Дональд Трамп і його адміністрація витрачають "стільки часу та зусиль", щоб покласти край війні Росії проти України та досягти міцного миру.

14 квітня російський дипломат Ульянов процитував допис Рубіо питанням, чи не хочуть США покласти край "регулярним українським атакам на мирних жителів Росії".

Російський воєнний злочин у Сумах Ульянов не коментував, а також не конкретизував, про які "регулярні" атаки нібито на цивільних росіян йдеться.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на Росію, її територію або жителів не було жодних нападів з боку України.

Росія в ході війни неодноразово звинувачувала Україну в атаках на об'єкти цивільної інфраструктури та мирних жителів. Україна відкидає ці звинувачення.

5 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України, відповідаючи на чергові звинувачення Міністерства оборони Росії в порушенні енергетичного перемир'я, заявив, що Сили оборони завдають ударів винятково по воєнних цілях росіян.