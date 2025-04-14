Российский дипломат цинично прокомментировал удар по Сумам, пожаловавшись Рубио на Украину

Ульянов прямо не прокомментировал удар России по Сумам, где погибли более 30 человек и еще свыше 100 пострадали. Только в ответ обвинил Украину

Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA)

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который призывал к уничтожению украинцев, прокомментировал ракетные удары по Сумам пропагандистским тезисом о "регулярных" украинских атаках якобы на мирных жителей России. Об этом Ульянов написал в ответ государственному секретарю США Марко Рубио.

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13 апреля Рубио выразил соболезнования жертвам ракетных ударов России по Сумам, где погибли 34 человека и еще 120 получили ранения.

Он назвал атаку трагическим напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят "столько времени и усилий", чтобы прекратить войну России против Украины и достичь крепкого мира.

14 апреля российский дипломат Ульянов процитировал пост Рубио вопросом, не хотят ли США прекратить "регулярные украинские атаки на мирных жителей России".

Российское военное преступление в Сумах Ульянов не комментировал, а также не конкретизировал, о каких "регулярных" атаках якобы на гражданских россиян идет речь.

До начала полномасштабного вторжения в 2022 году на Россию, ее территорию или жителей не было никаких нападений со стороны Украины.

Россия в ходе войны не раз обвиняла Украину в атаках на объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Украина отвергает эти обвинения.

5 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, отвечая на очередные обвинения Министерства обороны России в нарушении энергетического перемирия, заявил, что Силы обороны наносят удары исключительно по военным целям россиян.