Российский дипломат цинично прокомментировал удар по Сумам, пожаловавшись Рубио на Украину
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который призывал к уничтожению украинцев, прокомментировал ракетные удары по Сумам пропагандистским тезисом о "регулярных" украинских атаках якобы на мирных жителей России. Об этом Ульянов написал в ответ государственному секретарю США Марко Рубио.
13 апреля Рубио выразил соболезнования жертвам ракетных ударов России по Сумам, где погибли 34 человека и еще 120 получили ранения.
Он назвал атаку трагическим напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация тратят "столько времени и усилий", чтобы прекратить войну России против Украины и достичь крепкого мира.
14 апреля российский дипломат Ульянов процитировал пост Рубио вопросом, не хотят ли США прекратить "регулярные украинские атаки на мирных жителей России".
Российское военное преступление в Сумах Ульянов не комментировал, а также не конкретизировал, о каких "регулярных" атаках якобы на гражданских россиян идет речь.
До начала полномасштабного вторжения в 2022 году на Россию, ее территорию или жителей не было никаких нападений со стороны Украины.
Россия в ходе войны не раз обвиняла Украину в атаках на объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Украина отвергает эти обвинения.
5 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, отвечая на очередные обвинения Министерства обороны России в нарушении энергетического перемирия, заявил, что Силы обороны наносят удары исключительно по военным целям россиян.
- В августе 2022 года Ульянов призвал "не щадить украинское население", отвечая на пост президента Зеленского с благодарностью за новый пакет военной помощи от США.
- Советник президента Подоляк в ответ на призыв Ульянова назвал Россию фашистской вертикалью.
- В тот же день глава Верховной Рады Стефанчук призвал Австрию депортировать Ульянова, Министерство иностранных дел призвало бойкотировать российского дипломата, а МИД Австрии возмутился его высказыванием и вызвал для объяснений.