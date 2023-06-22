Росія гатить авіацією по всьому фронту і намагалась відновити позиції біля Макарівки – карта

Російські окупанти продовжують намагатись наступати на східних напрямках, активно б’ють авіацією та безрезультатно спробували повернути втрачені позиції біля Макарівки на Донеччині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Протягом доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень. Росіяни завдали 44 авіаційних удари по позиціях Сил оборони й населених пунктах.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили безрезультатні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдали авіаційного удару в районі Кислівки на Харківщині.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині та Іванівки, Торського, Білогорівки, Діброви та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Білої Гори та Північного на Донеччині.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Сєверного та Авдіївки. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Росіяни намагались відновити втрачене положення в районі Макарівки на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Сторожевого та Макарівки.

Наразі ЗСУ наступають на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну. У українських захисників також є успіх у районі Волновахи.

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