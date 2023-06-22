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Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 19:16
Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта - Фото
Российские истребители (фото – ЕРА)

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на восточных направлениях, активно бьют авиацией и безуспешно попытались вернуть утраченные позиции возле Макаровки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений. Россияне нанесли 44 авиационных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

На Купянском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар возле Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки.

Россия бьет авиацией по всему фронту и пыталась вернуть позиции возле Макаровки – карта

  • Сейчас ВСУ наступают на Мелитополь, Бердянск и Кременную. У украинских защитников также есть успех в районе Волновахи.

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Оксана Житнюк
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войнагенштаб
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