Росія вночі завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Почалася пожежа — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області в ніч проти 7 серпня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, загарбники вдарили ракетою по Синельниківському району.

Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вранці росіяни обстріляли артилерією Мирівську громаду Нікопольського району.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами " (і "Іскандером" з Білорусі) здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові.

Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

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