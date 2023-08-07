UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Начался пожар — фото

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 08:11
Россия ночью нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Начался пожар — фото - Фото
Последствия удара по Днепропетровской области (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области в ночь на 7 августа. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, захватчики ударили ракетой по Синельниковскому району.
Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Другие последствия атаки выясняются.
Обошлось без погибших и пострадавших. 
Утром россияне обстреляли артиллерией Мировскую громаду Никопольского района. 
Последствия удара по Днепропетровской области (Фото: Днепропетровская ОВА)
  • Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" (и "Искандером" из Беларуси) в основном по авиабазе в Староконстантинове.
  • Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
  • Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Читайте также: Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударднепропетровская областьобстрелысергей лысак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 