Россия ночью нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Начался пожар — фото
07.08.2023, 08:11
Последствия удара по Днепропетровской области (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области в ночь на 7 августа. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, захватчики ударили ракетой по Синельниковскому району.
Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Другие последствия атаки выясняются.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Утром россияне обстреляли артиллерией Мировскую громаду Никопольского района.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" (и "Искандером" из Беларуси) в основном по авиабазе в Староконстантинове.
- Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
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