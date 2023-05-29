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Росія відправляє на війну охоронців Газпрому – WSJ

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 21:08
Росія відправляє на війну охоронців Газпрому – WSJ - Фото
Газпром (Фото: EPA)

Російські охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями РФ, зокрема Газпромом, відправляють своїх співробітників на війну проти України. Про це мовиться у матеріалі The Wall Street Journal.

Газета пише, що російський диктатор Володимир Путін нібито не хоче починати нову масштабну мобілізацію після призову восени 2022 року, а натомість Кремль частково передав набір персоналу приватному сектору та компаніям, які залежать від постійних держконтрактів.

"Останніми місяцями держкомпанії, такі як Газпром, створили приватні охоронні підрозділи для цієї мети, а наявні охоронні фірми, контрольовані колишніми офіцерами російської армії, набрали нових членів. Вони частково наслідують терористичну групу Вагнера, але менш чисельні, однак демонструють вірність Путіну, кидаючи людей на передову", – зазначають журналісти.

WSJ вказує, що, згідно з публічними оголошеннями про вакансії, вони платять своїм новобранцям значно вищу зарплатню, ніж отримують "вагнерівці".

У лютому в Головному управлінні розвідки інформували, що Газпром створює власну терористичну організацію за прикладом бойовиків Вагнера.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • 29 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ у Бахмуті замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи.

Читайте також: Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою

Олег Васьків
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