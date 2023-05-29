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Россия отправляет на войну охранников Газпрома – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 21:08
Россия отправляет на войну охранников Газпрома – WSJ - Фото
Газпром (Фото: EPA)

Российские охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями РФ, в том числе Газпромом, отправляют своих сотрудников на войну против Украины. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Газета пишет, что российский диктатор Владимир Путин якобы не хочет начинать новую масштабную мобилизацию после призыва осенью 2022 года, а Кремль частично передал набор персонала частному сектору и компаниям, зависящим от постоянных госконтрактов.

"В последние месяцы госкомпании, такие как Газпром, создали частные охранные подразделения для этой цели, а существующие охранные фирмы, контролируемые бывшими офицерами российской армии, набрали новых членов. Они частично подражают террористической группе Вагнера, но менее численны, однако демонстрируют верность Путину, бросая людей на передовую", – отмечают журналисты.

WSJ указывает, что, согласно публичным объявлениям о вакансиях, они платят своим новобранцам значительно более высокую зарплату, чем получают "вагнеровцы".

В феврале в Главном управлении разведки информировали, что Газпром создает собственную террористическую организацию по примеру боевиков Вагнера.

  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • 29 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ в Бахмуте заменяет террористов группы Вагнера на регулярные подразделения.

Читайте также: Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Продолжаются бои под Марьинкой

Олег Васькив
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