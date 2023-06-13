Росіяни пишуть, що ЗСУ знищили генерала Горячова. Сили оборони: Уточнюємо, це нам вигідно
Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що військові уточнюють інформацію про нібито ліквідацію генерала армії РФ Сергія Горячова. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, у ракетних військ та артилерії є планова робота та пріоритетні цілі.
"Працює розвідка. Ми намагаємося завдавати максимальних збитків ворогові, у пріоритеті пункти управління, логістичні бази та центри, скупчення сил противника, озброєння та техніки. Відпрацьовуємо всі ці цілі", — сказав Шершень.
Він зазначив, що знищення високопоставлених воєначальників російської армії вигідне Україні.
"У них єдиноначальність та субординація, такі втрати призводять до певного хаосу, нам це вигідно", — заявив спікер ЗСУ.
Раніше пропагандистські пабліки Кремля повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова на південному напрямку.
Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.
- Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр
Коментарі