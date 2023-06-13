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Росіяни пишуть, що ЗСУ знищили генерала Горячова. Сили оборони: Уточнюємо, це нам вигідно

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 17:21
Росіяни пишуть, що ЗСУ знищили генерала Горячова. Сили оборони: Уточнюємо, це нам вигідно - Фото
Сергій Горячов (Фото: ресурс окупантів)

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що військові уточнюють інформацію про нібито ліквідацію генерала армії РФ Сергія Горячова. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у ракетних військ та артилерії є планова робота та пріоритетні цілі.

"Працює розвідка. Ми намагаємося завдавати максимальних збитків ворогові, у пріоритеті пункти управління, логістичні бази та центри, скупчення сил противника, озброєння та техніки. Відпрацьовуємо всі ці цілі", — сказав Шершень.

Він зазначив, що знищення високопоставлених воєначальників російської армії вигідне Україні.

"У них єдиноначальність та субординація, такі втрати призводять до певного хаосу, нам це вигідно", — заявив спікер ЗСУ.

Раніше пропагандистські пабліки Кремля повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова на південному напрямку.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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