Росіяни пишуть, що ЗСУ знищили генерала Горячова. Сили оборони: Уточнюємо, це нам вигідно

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що військові уточнюють інформацію про нібито ліквідацію генерала армії РФ Сергія Горячова. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, у ракетних військ та артилерії є планова робота та пріоритетні цілі.

"Працює розвідка. Ми намагаємося завдавати максимальних збитків ворогові, у пріоритеті пункти управління, логістичні бази та центри, скупчення сил противника, озброєння та техніки. Відпрацьовуємо всі ці цілі", — сказав Шершень.

Він зазначив, що знищення високопоставлених воєначальників російської армії вигідне Україні.

"У них єдиноначальність та субординація, такі втрати призводять до певного хаосу, нам це вигідно", — заявив спікер ЗСУ.

Раніше пропагандистські пабліки Кремля повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова на південному напрямку.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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