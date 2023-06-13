Россияне пишут, что ВСУ уничтожили генерала Горячева. Силы обороны: Уточняем, нам выгодно
Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что военные уточняют информацию о якобы ликвидации генерала армии РФ Сергея Горячева. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Работает разведка. Мы пытаемся наносить максимальный ущерб врагу, в приоритете пункты управления, логистические базы и центры, скопления сил противника, вооружения и техники. Отрабатываем все эти цели", — сказал Шершень.
Он отметил, что уничтожение высокопоставленных военачальников российской армии выгодно Украине.
"У них единоначалие и субординация, такие потери приводят к определенному хаосу, нам это выгодно", — заявил спикер ВСУ.
Ранее пропагандистские паблики Кремля сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева на южном направлении.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
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