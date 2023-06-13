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Россияне пишут, что ВСУ уничтожили генерала Горячева. Силы обороны: Уточняем, нам выгодно

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 17:21
Россияне пишут, что ВСУ уничтожили генерала Горячева. Силы обороны: Уточняем, нам выгодно - Фото
Сергей Горячев (Фото: ресурс оккупантов)

Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что военные уточняют информацию о якобы ликвидации генерала армии РФ Сергея Горячева. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, у ракетных войск и артиллерии есть плановая работа и приоритетные цели. 

"Работает разведка. Мы пытаемся наносить максимальный ущерб врагу, в приоритете пункты управления, логистические базы и центры, скопления сил противника, вооружения и техники. Отрабатываем все эти цели", — сказал Шершень.

Он отметил, что уничтожение высокопоставленных военачальников российской армии выгодно Украине. 

"У них единоначалие и субординация, такие потери приводят к определенному хаосу, нам это выгодно", — заявил спикер ВСУ.

Ранее пропагандистские паблики Кремля сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева на южном направлении.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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армия РоссиивойнанаступлениепотериВалерий Шершень
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