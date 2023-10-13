RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Російська тактична авіація постійно працює, атакує прифронтові території – ПС

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 14:50
Російська тактична авіація постійно працює, атакує прифронтові території – ПС - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот із відео)

Сьогодні, 13 жовтня, на півночі активно працює тактична авіація РФ, гелікоптери окупантів постійно атакують прифронтову зону, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Російська тактична авіація постійно працює, атакуючи прифронтові території керованими бомбами, повідомив він в етері телемарафону.

"Щодо сьогоднішньої ночі. Ну ви бачили, що "шахедів" цього разу не було, але ж лінія фронту все одно в бойових діях, працює і реактивна артилерія, і працює тактична авіація. Зокрема, сьогодні власне на півночі доволі таки активно, особливо постійно атакують гелікоптери ворога, обстрілюючи некерованими ракетами прифронтову зону", – сказав речник ПС.

Ігнат додав, що також постійно працює тактична авіація окупантів – літаки Су-34 та Су-35, які обстрілюють прифронтові території керованими авіабомбами.

Він зазначив, що десятки цих авіабомб щодня випускаються по території України.

ДОВІДКА. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

Су-35 - багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління, розроблений у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів Військово-космічних сил Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС РФ має назву Су-35С.
  • 9 жовтня Ігнат повідомив, що вздовж лінії фронту було помічено в повітрі 20-30 ворожих літаків тактичної авіації, серед яких Су-34 та Су-35.
  • 30 вересня стало відомо, що російська протиповітряна оборона могла збити під тимчасово окупованим Токмаком власний винищувач Су-35 – у мережі з'явилося фото та відео уламків.
  • 10 жовтня сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: У Воронезькій області Росії розбився надзвуковий бомбардувальник Су-34 — фото та відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСу-35су-34гелікоптериЮрій Ігнаткеровані авіабомби
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 