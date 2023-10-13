Російська тактична авіація постійно працює, атакує прифронтові території – ПС

Сьогодні, 13 жовтня, на півночі активно працює тактична авіація РФ, гелікоптери окупантів постійно атакують прифронтову зону, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Російська тактична авіація постійно працює, атакуючи прифронтові території керованими бомбами, повідомив він в етері телемарафону.

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"Щодо сьогоднішньої ночі. Ну ви бачили, що "шахедів" цього разу не було, але ж лінія фронту все одно в бойових діях, працює і реактивна артилерія, і працює тактична авіація. Зокрема, сьогодні власне на півночі доволі таки активно, особливо постійно атакують гелікоптери ворога, обстрілюючи некерованими ракетами прифронтову зону", – сказав речник ПС.

Ігнат додав, що також постійно працює тактична авіація окупантів – літаки Су-34 та Су-35, які обстрілюють прифронтові території керованими авіабомбами.

Він зазначив, що десятки цих авіабомб щодня випускаються по території України.

ДОВІДКА. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.



Су-35 - багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління, розроблений у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів Військово-космічних сил Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС РФ має назву Су-35С.

9 жовтня Ігнат повідомив, що вздовж лінії фронту було помічено в повітрі 20-30 ворожих літаків тактичної авіації, серед яких Су-34 та Су-35.

30 вересня стало відомо, що російська протиповітряна оборона могла збити під тимчасово окупованим Токмаком власний винищувач Су-35 – у мережі з'явилося фото та відео уламків.

10 жовтня сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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