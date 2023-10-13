Российская тактическая авиация постоянно работает, атакует прифронтовые территории – ВС

Сегодня, 13 октября, на севере активно работает тактическая авиация РФ, вертолеты оккупантов постоянно атакуют прифронтовую зону, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Российская тактическая авиация постоянно работает, атакуя прифронтовые территории управляемыми бомбами, сообщил он в эфире телемарафона.

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"Насчет сегодняшней ночи. Ну вы видели, что "шахедов" на этот раз не было, но линия фронта все равно в боевых действиях, работает и реактивная артиллерия, и работает тактическая авиация. В частности, сегодня собственно на севере довольно активно, особенно постоянно атакуют вертолеты врага, обстреливая неуправляемыми ракетами прифронтовую зону", – сказал спикер ВС.

Игнат добавил, что также постоянно работает тактическая авиация оккупантов – самолеты Су-34 и Су-35, которые обстреливают прифронтовые территории управляемыми авиабомбами.

Он отметил, что десятки этих авиабомб ежедневно выпускаются по территории Украины.

СПРАВКА. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.



Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения, разработанный в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей Военно-космических сил России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС РФ носит название Су-35С.

9 октября Игнат сообщил, что вдоль линии фронта было замечено в воздухе 20-30 вражеских самолетов тактической авиации, среди которых Су-34 и Су-35.

30 сентября стало известно, что российская противовоздушная оборона могла сбить под временно оккупированным Токмаком собственный истребитель Су-35 – в сети появились фото и видео обломков.

10 октября силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25, сообщили в Генштабе ВСУ.

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