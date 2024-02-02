Розкрадання снарядів. ВАКС обрав запобіжний захід керівнику департаменту Міноборони Нахкуру

У Центрі протидії корупції вважають, що рішення про застосування запобіжного заходу свідчить про обґрунтованість підозри

Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив відстороненому виконувачеві обов'язків директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомасу Нахкуру запобіжний захід – особисте зобов'язання. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК) із залу суду, а також ВАКС.

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У ЦПК вважають, що рішення про застосування запобіжного заходу свідчить про обґрунтованість підозри. На посадовця наклали низку обов'язків, зокрема:

→ носити електронний браслет;

→ здати паспорти для виїзду за кордон;

→ не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

→ утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.

Також суд відмовив у клопотанні прокурора взяти Нахкуру під варту з альтернативою внесення застави в понад 268 млн грн. Термін дії обов'язків – два місяці, повний текст ухвали оголосять 7 лютого 2024 року.

ЦПК повідомив, що Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 000 мінометних пострілів для Збройних Сил України. Він відповідав за обґрунтованість умов контракту, адже він начальник відповідного управління Міноборони.

За версією слідства, чиновники Міноборони розуміли, що мінометні постріли поставлено не буде, і в Міноборони ніхто не перевіряв, яким чином міни мають доставити з Хорватії до України.

За словами прокурора, заявили в ЦПК, посадовець не перевірив належним чином усі документи, не прослідкував за порядком поставлення мін, не перевірив належним чином постачальника. Попри численні порушення законодавства і контракту, завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн, яка становила 97% від суми контракту.

Захист наполягає, що Нахкур був лише начальником одного з управлінь у складі Міністерства та в межах своєї компетенції погоджував ті чи інші речі, зауважили в ЦПК. Також, повідомили в центрі, за версією захисту – це була звичайна господарська діяльність і підозра персонально Нахкуру необґрунтована.

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24 січня 2024 року повідомлялось, що Міноборони відсудило у Львівського арсеналу 1,5 млрд грн за провалений збройовий контракт. Одна з "фірм-прокладок" за цим контрактом витратила гроші Міноборони на закинутий завод у Боснії.

27 січня СБУ й Офіс генпрокурора заявили, що посадовці Міноборони та їхні спільники розкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. Тоді співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли в чинного керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і в керівника Львівського арсеналу Юрія Збітнєва.

у правоохоронних органах повідомив, що серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли в чинного керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і в керівника Львівського арсеналу Юрія Збітнєва. 29 січня ВАКС відмовився заарештувати Лієва – колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони, який фігурує у справі Львівського арсеналу на 1,5 млрд грн.

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