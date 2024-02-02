Хищение снарядов. ВАКС избрал меру пресечения руководителю департамента Минобороны Нахкуру

В Центре противодействия коррупции считают, что решение о применении меры пресечения свидетельствует об обоснованности подозрения

Фото: Центр противодействия коррупции

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил отстраненному исполняющему обязанности директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомасу Нахкуру меру пресечения – личное обязательство. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) из зала суда, а также ВАКС.

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В ЦПК считают, что решение о применении меры пресечения свидетельствует об обоснованности подозрения. На чиновника наложили ряд обязанностей, в частности:

→ носить электронный браслет;

→ сдать паспорта для выезда за границу;

→ не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

→ воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда.

Также суд отказал в ходатайстве прокурора взять Нахкуру под стражу с альтернативой внесения залога в более 268 млн грн. Срок действия обязанностей – два месяца, полный текст постановления объявят 7 февраля 2024 года.

ЦПК сообщил, что Нахкура является одним из пяти подозреваемых по делу о возможном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 000 минометных выстрелов для Вооруженных Сил Украины. Он отвечал за обоснованность условий контракта, ведь он начальник соответствующего управления Минобороны.

По версии следствия, чиновники Минобороны понимали, что минометные выстрелы поставлены не будут и в Минобороны никто не проверял, каким образом мины должны доставить из Хорватии в Украину.

По словам прокурора, заявили в ЦПК, чиновник не проверил должным образом все документы, не проследил за порядком поставки мин, не проверил должным образом поставщика. Несмотря на многочисленные нарушения законодательства и контракта, завизировал соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн, которая составляла 97% от суммы контракта.

Защита настаивает, что Нахкура был лишь начальником одного из управлений в составе Министерства и в пределах своей компетенции согласовывал те или иные вещи, отметили в ЦПК. Также, сообщили в центре, по версии защиты – это была обычная хозяйственная деятельность и подозрение персонально Нахкуру необоснованно.

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24 января 2024 года сообщалось, что Минобороны отсудило у Львовского арсенала 1,5 млрд грн за проваленный оружейный контракт. Одна из прокладок по этому контракту потратила деньги Минобороны на заброшенный завод в Боснии.

27 января СБУ и Офис генпрокурора заявили, что должностные лица Минобороны и их сообщники разворовали почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ. Тогда собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что среди фигурантов Александр Лиев, который был руководителем департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также обыски прошли у действующего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

в правоохранительных органах сообщил, что среди фигурантов Александр Лиев, который был руководителем департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также обыски прошли у действующего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева. 29 января ВАКС отказался арестовать Лиева – бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны, фигурирующего по делу Львовского арсенала на 1,5 млрд грн.

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