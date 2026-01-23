Шмигаль: Розраховуємо ввести погодинні відключення світла замість аварійних найближчими днями
Влада розраховує замінити аварійні відключення електроенергії на планові впродовж найближчих днів, повідомив увечері 23 січня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Про це він розповів за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, що виникли через російські атаки.
За словами чиновника, стан справ в енергетичній системі залишається важким, оскільки є "суттєвий дефіцит потужності".
Однак, зауважив Шмигаль, завдяки скоординованій роботі національної компанії "Укренерго" та операторів системи розподілу фіксується "тенденція до часткової стабілізації" ситуації.
"Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до трьох-чотирьох черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", – пояснив міністр.
Стосовно розподіленої генерації чиновник заявив, що влада провела повну перевірку когенераційних установок у столиці та області: "Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність".
Зараз лише третина з потужностей, введених в експлуатацію, насправді постачає енергію до мережі – і центральна влада взаємодіє щодо цього з місцевою, розповів Шмигаль, додавши, що всі такі установки повинні працювати.
- 22 січня глава Міненерго Шмигаль повідомив, що цей день в Україні став найважчим для енергосистеми, після блекауту в листопаді 2022 року, через постійні російські обстріли та масштабні пошкодження інфраструктури.
- Наступного дня мер Києва повідомив, що ситуація з енергетикою у столиці лишається складною і може погіршитися ще сильніше, тому слід зробити запаси їжі, води та ліків.
- Увечері прем'єрка Свириденко анонсувала, що під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці, спричиненої атаками Росії, частина українських ФОПів зможе отримати єдиноразові виплати, а деякі підприємства – кредити під 0% на відповідні витрати.
Коментарі (0)