Шмигаль: Розраховуємо ввести погодинні відключення світла замість аварійних найближчими днями

Міністр енергетики повідомив про план із виходу на прогнозовані графіки відключень електрики до трьох-чотирьох черг

Денис Шмигаль (Фото: FREDRIK VARFJELL / EPA)

Влада розраховує замінити аварійні відключення електроенергії на планові впродовж найближчих днів, повідомив увечері 23 січня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Про це він розповів за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, що виникли через російські атаки.

За словами чиновника, стан справ в енергетичній системі залишається важким, оскільки є "суттєвий дефіцит потужності".

Однак, зауважив Шмигаль, завдяки скоординованій роботі національної компанії "Укренерго" та операторів системи розподілу фіксується "тенденція до часткової стабілізації" ситуації.

"Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до трьох-чотирьох черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", – пояснив міністр.

Стосовно розподіленої генерації чиновник заявив, що влада провела повну перевірку когенераційних установок у столиці та області: "Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність".

Зараз лише третина з потужностей, введених в експлуатацію, насправді постачає енергію до мережі – і центральна влада взаємодіє щодо цього з місцевою, розповів Шмигаль, додавши, що всі такі установки повинні працювати.