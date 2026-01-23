Шмыгаль: Рассчитываем ввести почасовые отключения света вместо аварийных в ближайшие дни
Власти рассчитывают заменить аварийные отключения электроэнергии на плановые в течение ближайших дней, сообщил вечером 23 января первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, возникших из-за российских атак.
По словам чиновника, состояние дел в энергетической системе остается тяжелым, поскольку есть "существенный дефицит мощности".
Однако, отметил Шмыгаль, благодаря скоординированной работе национальной компании "Укрэнерго" и операторов системы распределения фиксируется "тенденция к частичной стабилизации" ситуации.
"Насчет электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до трех-четырех очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", – пояснил министр.
Относительно распределенной генерации чиновник заявил, что власти провели полную проверку когенерационных установок в столице и области: "Четко определили их общее количество и техническую работоспособность".
Сейчас лишь треть из мощностей, введенных в эксплуатацию, на самом деле поставляет энергию в сеть – и центральная власть взаимодействует по этому поводу с местной, рассказал Шмыгаль, добавив, что все такие установки должны работать.
- 22 января глава Минэнерго Шмыгаль сообщил, что этот день в Украине стал самым тяжелым для энергосистемы, после блэкаута в ноябре 2022 года, из-за постоянных российских обстрелов и масштабных повреждений инфраструктуры.
- На следующий день мэр Киева сообщил, что ситуация с энергетикой в столице остается сложной и может ухудшиться еще сильнее, поэтому следует сделать запасы еды, воды и лекарств.
- Вечером премьер Свириденко анонсировала, что во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике, вызванной атаками России, часть украинских ФОП сможет получить единоразовые выплаты, а некоторые предприятия – кредиты под 0% на соответствующие расходы.
