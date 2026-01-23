Шмыгаль: Рассчитываем ввести почасовые отключения света вместо аварийных в ближайшие дни

Министр энергетики сообщил о плане по выходу на прогнозируемые графики отключений электричества до трех-четырех очередей

Денис Шмыгаль (Фото: FREDRIK VARFJELL / EPA)

Власти рассчитывают заменить аварийные отключения электроэнергии на плановые в течение ближайших дней, сообщил вечером 23 января первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, возникших из-за российских атак.

По словам чиновника, состояние дел в энергетической системе остается тяжелым, поскольку есть "существенный дефицит мощности".

Однако, отметил Шмыгаль, благодаря скоординированной работе национальной компании "Укрэнерго" и операторов системы распределения фиксируется "тенденция к частичной стабилизации" ситуации.

"Насчет электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до трех-четырех очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", – пояснил министр.

Относительно распределенной генерации чиновник заявил, что власти провели полную проверку когенерационных установок в столице и области: "Четко определили их общее количество и техническую работоспособность".

Сейчас лишь треть из мощностей, введенных в эксплуатацию, на самом деле поставляет энергию в сеть – и центральная власть взаимодействует по этому поводу с местной, рассказал Шмыгаль, добавив, что все такие установки должны работать.