Рубіо: США не можуть розв'язати усіх світових проблем, треба розставити пріоритети
Держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що Сполучені Штати не можуть розв'язувати усі проблеми, які відбуваються у світі. За його словами, варто сконцентруватися на внутрішній ситуації.
Рубіо наголосив, що у світі "дійсно відбуваються жахливі речі", але США варто стати на захист національних інтересів.
"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам", – заявив високопосадовець адміністрації Трампа.
- 20 травня Трамп прокоментував розмову з Путіним і заявив, що тон і дух розмови "були чудові".
- Держсекретар США Рубіо заявив, що Трамп не пішов на поступки Путіну у телефонній розмові.
- 21 травня газета NYT з посиланням за джерело писала, що президент США Трамп сказав українському колезі Зеленському та іншим європейським лідерам, що Росія та Україна мають знайти рішення війни самостійно.