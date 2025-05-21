Рубіо: США не можуть розв'язати усіх світових проблем, треба розставити пріоритети

Держсекретар США заявив, що його країні потрібно стати на захист національних інтересів

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що Сполучені Штати не можуть розв'язувати усі проблеми, які відбуваються у світі. За його словами, варто сконцентруватися на внутрішній ситуації.

Рубіо наголосив, що у світі "дійсно відбуваються жахливі речі", але США варто стати на захист національних інтересів.

"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам", – заявив високопосадовець адміністрації Трампа.