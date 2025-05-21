Рубио: США не могут решить все мировые проблемы, нужно расставить приоритеты
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что Соединенные Штаты не могут решать все происходящие в мире проблемы. По его словам, следует сконцентрироваться на внутренней ситуации.
Рубио подчеркнул, что в мире "действительно происходят ужасные вещи", но США следует встать на защиту национальных интересов.
"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", – заявил чиновник администрации Трампа.
- 20 мая Трамп прокомментировал разговор с Путиным и заявил, что тон и дух разговора "были великолепны".
- Госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре.
- 21 мая газета NYT со ссылкой за источник писала, что президент США Трамп сказал украинскому Зеленскому коллеге и другим европейским лидерам, что Россия и Украина должны найти решение войны самостоятельно.