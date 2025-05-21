Рубио: США не могут решить все мировые проблемы, нужно расставить приоритеты

Госсекретарь США заявил, что его стране нужно стать на защиту национальных интересов

Марко Рубио (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что Соединенные Штаты не могут решать все происходящие в мире проблемы. По его словам, следует сконцентрироваться на внутренней ситуации.

Рубио подчеркнул, что в мире "действительно происходят ужасные вещи", но США следует встать на защиту национальных интересов.

"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", – заявил чиновник администрации Трампа.