Ругінене стала прем'єр-міністеркою Литви й збирається до України

Інга Ругінене (Фото: LRT)

Сейм Литви затвердив кандидатуру представниці Соціал-демократичної партії Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє Delfi.

Нова прем'єр-міністерка розпочне виконання обов’язків після того, як президент країни Гітанас Науседа підпише відповідний указ і вона складе присягу у парламенті.

Відповідаючи на запитання журналістів перед початком голосування, Ругінене зазначила, що у разі призначення один із перших візитів вона здійснить до України.

"Звичайно, якщо говорити про зовнішню політику, то перші візити будуть до України й Польщі. Це дуже важливо", – сказала вона.

Ругінене має протягом 15 днів подати до парламенту склад нового Кабінету міністрів і програму уряду.