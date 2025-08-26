Ругінене стала прем'єр-міністеркою Литви й збирається до України
Сейм Литви затвердив кандидатуру представниці Соціал-демократичної партії Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє Delfi.
Нова прем'єр-міністерка розпочне виконання обов’язків після того, як президент країни Гітанас Науседа підпише відповідний указ і вона складе присягу у парламенті.
Відповідаючи на запитання журналістів перед початком голосування, Ругінене зазначила, що у разі призначення один із перших візитів вона здійснить до України.
"Звичайно, якщо говорити про зовнішню політику, то перші візити будуть до України й Польщі. Це дуже важливо", – сказала вона.
Ругінене має протягом 15 днів подати до парламенту склад нового Кабінету міністрів і програму уряду.
- 31 липня 2025 року прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас подав у відставку з посади глави уряду й керівника Литовської соціал-демократичної партії, що входить до парламентської коаліції, на тлі корупційного скандалу.
- 4 серпня уряд Палуцкаса ухвалив рішення про відставку.
- 25 серпня у Литві сформували нову коаліцію. Угоду підписали представники Соціал-демократичної партії (LSDP), партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra) і фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).
Коментарі (0)