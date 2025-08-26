Ругинене стала премьер-министром Литвы и собирается в Украину
Сейм Литвы утвердил кандидатуру представительницы Социал-демократической партии Инги Ругинене на пост премьер-министра. Об этом сообщает Delfi.
Новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей после того, как президент страны Гитанас Науседа подпишет соответствующий указ, и она принесет присягу в парламенте.
Отвечая на вопросы журналистов перед началом голосования, Ругинене отметила, что в случае назначения один из первых своих визитов она совершит в Украину.
"Конечно, если говорить о внешней политике, то первые визиты будут в Украину и Польшу. Это очень важно", – сказала она.
Ругинене должна в течение 15 дней представить парламенту состав нового кабинета министров и программу правительства.
- 31 июля 2025 года премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас подал в отставку с поста главы правительства и лидера Литовской социал-демократической партии, входящей в парламентскую коалицию, в связи с коррупционным скандалом.
- 4 августа правительство Палуцкаса приняло решение об отставке.
- 25 августа в Литве образовали новую коалицию. Соглашение подписали представители Социал-демократической партии Литвы (LSDP), партии "Заря Нямунаса" (Nemuno aušra) и фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей (LVŽS-KŠS).
