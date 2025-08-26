Ругинене стала премьер-министром Литвы и собирается в Украину

Инга Ругинене (Фото: LRT)

Сейм Литвы утвердил кандидатуру представительницы Социал-демократической партии Инги Ругинене на пост премьер-министра. Об этом сообщает Delfi.

Новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей после того, как президент страны Гитанас Науседа подпишет соответствующий указ, и она принесет присягу в парламенте.

Отвечая на вопросы журналистов перед началом голосования, Ругинене отметила, что в случае назначения один из первых своих визитов она совершит в Украину.

"Конечно, если говорить о внешней политике, то первые визиты будут в Украину и Польшу. Это очень важно", – сказала она.

Ругинене должна в течение 15 дней представить парламенту состав нового кабинета министров и программу правительства.