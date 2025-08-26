В Литве сформировали новую правящую коалицию после отставки Палуцкаса

В целом новое правящее большинство в парламенте будет иметь 82 из 141 депутата

Новая коалиция Литвы (Фото: LRT)

В Литве сформировали новую коалицию после отставки предыдущего премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса. Об этом сообщает LRT.

Коалиционное соглашение подписали представители Социал-демократической партии (LSDP), партии "Заря Нямунаса" (Nemuno aušra) и фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей (LVŽS-KŠS).

Премьер-министром планируют назначить социал-демократку Ингу Ругиниене. Ее кандидатуру парламент рассмотрит 26 августа.

Согласно договору, социал-демократы возглавят девять министерств, в частности финансов, обороны, здравоохранения, образования, иностранных и внутренних дел.

Заря Нямунаса получит три портфеля: окружающей среды, энергетики и сельского хозяйства. Союз крестьян и зеленых Литвы и Союз христианских семей будут делегировать министров экономики и инноваций, а также юстиции.

В преамбуле соглашения говорится, что новая коалиция обязуется обеспечить потребности безопасности Литвы и "оказывать твердую поддержку Украине в борьбе против российской агрессии", а также в процессе интеграции в ЕС и НАТО.

В целом новое правящее большинство в парламенте будет иметь 82 из 141 депутата.