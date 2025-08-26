В Литве сформировали новую правящую коалицию после отставки Палуцкаса
В Литве сформировали новую коалицию после отставки предыдущего премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса. Об этом сообщает LRT.
Коалиционное соглашение подписали представители Социал-демократической партии (LSDP), партии "Заря Нямунаса" (Nemuno aušra) и фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей (LVŽS-KŠS).
Премьер-министром планируют назначить социал-демократку Ингу Ругиниене. Ее кандидатуру парламент рассмотрит 26 августа.
Согласно договору, социал-демократы возглавят девять министерств, в частности финансов, обороны, здравоохранения, образования, иностранных и внутренних дел.
Заря Нямунаса получит три портфеля: окружающей среды, энергетики и сельского хозяйства. Союз крестьян и зеленых Литвы и Союз христианских семей будут делегировать министров экономики и инноваций, а также юстиции.
В преамбуле соглашения говорится, что новая коалиция обязуется обеспечить потребности безопасности Литвы и "оказывать твердую поддержку Украине в борьбе против российской агрессии", а также в процессе интеграции в ЕС и НАТО.
В целом новое правящее большинство в парламенте будет иметь 82 из 141 депутата.
- 27 октября 2024 года в Литве завершился второй тур парламентских выборов, по итогам которого оппозиционная Социал-демократическая партия получила наибольшее количество мест в следующем составе Сейма.
- 31 июля 2025 года премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас подал в отставку с должности главы правительства и руководителя Литовской социал-демократической партии, входящей в парламентскую коалицию.
- 4 августа правительство премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса приняло решение об отставке.
