У Литві сформували нову правлячу коаліцію після відставки Палуцкаса
У Литві сформували нову коаліцію після відставки попереднього прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса. Про це повідомляє LRT.
Коаліційну угоду підписали представники Соціал-демократичної партії (LSDP), партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra) і фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).
Прем’єр-міністеркою планують призначити соціал-демократку Інгу Ругінієне. Її кандидатуру парламент розгляне 26 серпня.
Згідно з угодою, соціал-демократи очолять дев’ять міністерств, зокрема фінансів, оборони, охорони здоров’я, освіти, закордонних і внутрішніх справ.
Зоря Нямунаса отримає три портфелі: довкілля, енергетики та сільського господарства. Союз селян і зелених Литви та Спілка християнських родин делегуватимуть міністрів економіки й інновацій, а також юстиції.
У преамбулі угоди йдеться, що нова коаліція зобов’язується забезпечити потреби безпеки Литви та "надавати тверду підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії", а також у процесі інтеграції до ЄС і НАТО.
Загалом нова правляча більшість у парламенті матиме 82 зі 141 депутата.
- 27 жовтня 2024 року у Литві завершився другий тур парламентських виборів, за підсумками якого опозиційна Соціал-демократична партія отримала найбільшу кількість місць у наступному складі Сейму.
- 31 липня 2025 року прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас подав у відставку з посади глави уряду й керівника Литовської соціал-демократичної партії, що входить до парламентської коаліції.
- 4 серпня уряд прем’єр-міністра Литви Гінтаутаса Палуцкаса ухвалив рішення про відставку.
Коментарі (0)