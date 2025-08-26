У Литві сформували нову правлячу коаліцію після відставки Палуцкаса

Загалом нова правляча більшість у парламенті матиме 82 зі 141 депутата

Нова коаліція Литви (Фото: LRT)

У Литві сформували нову коаліцію після відставки попереднього прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса. Про це повідомляє LRT.

Коаліційну угоду підписали представники Соціал-демократичної партії (LSDP), партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra) і фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).

Прем’єр-міністеркою планують призначити соціал-демократку Інгу Ругінієне. Її кандидатуру парламент розгляне 26 серпня.

Згідно з угодою, соціал-демократи очолять дев’ять міністерств, зокрема фінансів, оборони, охорони здоров’я, освіти, закордонних і внутрішніх справ.

Зоря Нямунаса отримає три портфелі: довкілля, енергетики та сільського господарства. Союз селян і зелених Литви та Спілка християнських родин делегуватимуть міністрів економіки й інновацій, а також юстиції.

У преамбулі угоди йдеться, що нова коаліція зобов’язується забезпечити потреби безпеки Литви та "надавати тверду підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії", а також у процесі інтеграції до ЄС і НАТО.

Загалом нова правляча більшість у парламенті матиме 82 зі 141 депутата.