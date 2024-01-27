Садового запитали, чому його дорослі сини не в армії. Відповідь: Підуть, коли довчаться

Андрій Садовий (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що його повнолітні сини підуть у Сили оборони, коли закінчать здобуття вищої освіти. Про це він повідомив під час прямого ефіру.

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Одна з львів'янок поставила питання, чи вступили сини Садового до лав армії, на що він відповів, що йому часто ставлять такі питання, "щоб уколоти".

Він нагадав, що має п'ятьох дітей — Іван, 21 рік, та Фадей, 19 років, які є студентами, а також Михайло, Йосип та Антоній, які навчаються у школі.

"Прошу бути всіх спокійними. Коли всі закінчать навчання, ми всі з вами будемо в армії, і я так само. І мої діти. Це чекає на нас усіх. Однак розірвати навчання і йти воювати, не знаю, може, так і буде, але мені як батькові трохи всередині крутить", – сказав Садовий.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

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