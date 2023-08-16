Саркозі вважає "ілюзорними" наміри України звільнити Крим від росіян

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який на саміті НАТО у 2008 році разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель не підтримав надання Україні ПДЧ, вважає "ілюзорними" наміри України звільнити від росіян тимчасово окупований Крим. Про це він сказав в інтерв’ю Le Figaro.

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Саркозі заявив про необхідність пошуку "збалансованих рішень" для завершення російсько-української війни. На його думку, ситуація вимагає "роботи над компромісами".

Він зазначив, що окупація Росією Криму у 2014 році була "явним порушенням міжнародного права".

"Але коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 року, і де більшість населення завжди відчувала себе росіянами, я вважаю, що будь-який крок назад є ілюзорним", – сказав Саркозі.

На його думку, "для затвердження поточного стану справ" в Криму треба провести референдум, організований "під суворим контролем міжнародної спільноти".

Подібні референдуми Саркозі вважає доцільними й для "спірних територій", маючи на увазі, певно, землі, які опинились під тимчасовою окупацією Росії після 24 лютого 2022 року. Він заявив, що якщо Україні не вдасться повністю звільнити від РФ ці землі, то вибір буде між "замороженим конфліктом, який, як ми знаємо, завтра неминуче призведе до нового гарячого конфлікту", та між референдумами, "щоб остаточно розв'язати територіальні питання".

Українське керівництво неодноразово відкидало будь-які територіальні поступки Росії й наголошувало, що цілі України залишаються незмінними, – вихід на кордони 1991 року.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна не отримала ПДЧ – зокрема, з ініціативи Німеччини та Франції. Меркель і Саркозі ветували вступ України до Альянсу у 2008 році, щоб "не провокувати Росію".

3 квітня 2022 року, в 14-у річницю саміту НАТО в Бухаресті, Зеленський запросив Меркель та Саркозі до Бучі, щоб ті подивились на наслідки влаштованого російськими окупантами геноциду українців.

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