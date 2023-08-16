Саркози считает "иллюзорными" намерения Украины освободить Крым от россиян

Бывший президент Франции Николя Саркози, который на саммите НАТО в 2008 году вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал предоставление Украине ПДЧ, считает "иллюзорными" намерения Украины освободить от россиян временно оккупированный Крым. Об этом он сказал в интервью Le Figaro.

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Саркози заявил о необходимости поиска "сбалансированных решений" для завершения российско-украинской войны. По его мнению, ситуация требует "работы над компромиссами".

Он отметил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году была "явным нарушением международного права".

"Но когда речь идет об этой территории, которая была российской до 1954 года, и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любой шаг назад является иллюзорным", – сказал Саркози.

По его мнению, "для утверждения текущего положения дел" в Крыму нужно провести референдум, организованный "под строгим контролем международного сообщества".

Подобные референдумы Саркози считает целесообразными и для "спорных территорий", имея в виду, вероятно, земли, оказавшиеся под временной оккупацией России после 24 февраля 2022 года. Он заявил, что если Украине не удастся полностью освободить от РФ эти земли, выбор будет между "замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту", и между референдумами, "чтобы окончательно решить эти территориальные вопросы".

Украинское руководство неоднократно отвергало любые территориальные уступки России и отмечало, что цели Украины остаются неизменными, – выход на границы 1991 года.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина не получила ПДЧ – в частности, по инициативе Германии и Франции. Меркель и Саркози ветировали вступление Украины в Альянс в 2008 году, чтобы "не провоцировать Россию".

3 апреля 2022 года, в 14-ю годовщину саммита НАТО в Бухаресте, Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы те посмотрели на последствия устроенного российскими оккупантами геноцида украинцев.

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