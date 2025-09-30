СБУ: Посадовець КМДА під виглядом "відряджень" відпочивав на курортах Європи

Підозрюваний підробляв запрошення для участі в конференціях, а сам їздив на відпочинок

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Київській міській державній адміністрації викрили топпосадовця, який протягом повномасштабної війни відпочивав за кордоном під виглядом службових відряджень. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про керівника апарату виконавчого органу КМДА. Як повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах, це – Дмитро Загуменний.

СБУ та Нацполіція з'ясували, що він незаконно виїжджав з України у листопаді 2023 року й у жовтні 2024 року до країн Євросоюзу під виглядом службового відрядження. Однак у цей час він насправді відпочивав в Іспанії та Італії.

За даними правоохоронців, чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для участі в конгресах і конференціях у сфері міських інновацій. На підставі цих фейкових документів він оформлював службові закордонні відрядження й виплати з державного бюджету.

Загалом у "робочих поїздках" таким чином він провів 18 днів.

Загуменному повідомили про підозру у підробленні документів і службовому підробленні. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Також правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до схеми.