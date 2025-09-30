СБУ: Чиновник КГГА под видом "командировок" отдыхал на курортах Европы
В Киевской городской государственной администрации разоблачили топ-чиновника, который в течение полномасштабной войны отдыхал за границей под видом служебных командировок. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Речь идет о руководителе аппарата исполнительного органа КГГА. Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, это – Дмитрий Загуменный.
СБУ и Нацполиция выяснили, что он незаконно выезжал из Украины в ноябре 2023 года и в октябре 2024 года в страны Евросоюза под видом служебной командировки. Однако в это время он на самом деле отдыхал в Испании и Италии.
По данным правоохранителей, чиновник подделывал приглашения от имени одной из известных международных корпораций якобы для участия в конгрессах и конференциях в сфере городских инноваций. На основании этих фейковых документов он оформлял служебные заграничные командировки и выплаты из государственного бюджета.
В общем в "рабочих поездках" таким образом он провел 18 дней.
Загуменному сообщили о подозрении в подделке документов и служебном подлоге. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Также правоохранители проверяют причастность других должностных лиц к схеме.
