СБУ: Чиновник КГГА под видом "командировок" отдыхал на курортах Европы

Подозреваемый подделывал приглашения для участия в конференциях, а сам ездил на отдых

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Киевской городской государственной администрации разоблачили топ-чиновника, который в течение полномасштабной войны отдыхал за границей под видом служебных командировок. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о руководителе аппарата исполнительного органа КГГА. Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, это – Дмитрий Загуменный.

СБУ и Нацполиция выяснили, что он незаконно выезжал из Украины в ноябре 2023 года и в октябре 2024 года в страны Евросоюза под видом служебной командировки. Однако в это время он на самом деле отдыхал в Испании и Италии.

По данным правоохранителей, чиновник подделывал приглашения от имени одной из известных международных корпораций якобы для участия в конгрессах и конференциях в сфере городских инноваций. На основании этих фейковых документов он оформлял служебные заграничные командировки и выплаты из государственного бюджета.

В общем в "рабочих поездках" таким образом он провел 18 дней.

Загуменному сообщили о подозрении в подделке документов и служебном подлоге. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также правоохранители проверяют причастность других должностных лиц к схеме.