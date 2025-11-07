СБУ визнала мера Москви співучасником воєнної агресії проти України

Сергію Собяніну, який 15 років очолює столицю Росії, інкримінують злочин агресії

Фото: пресслужба Кремля

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру меру Москви Сергію Собяніну. Йому інкримінують пособництво у веденні агресивної війни проти України, йдеться на сайтах СБУ та Офісу генерального прокурора.

Слідство зібрало докази, які можуть свідчити про те, що Собянін свідомо сприяв російській агресії та забезпечував ресурси для її продовження.

Зокрема, він організовував мобілізаційні процеси, які дозволили поповнити російську армію на 100 000 осіб, та запровадив фінансові стимули для мобілізованих та членів їхніх сімей.

Окремим пунктом звинувачення є будівництво фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Для цього Собянін залучав техніку та працівників московських комунальних підприємств – Мосводоканалу, Мосгазу та Москоллектора.

Також встановлено, що мер Москви сприяв розвитку оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема виробництву зенітно-ракетних комплексів С-400 та безпілотних систем.

"Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики РФ щодо захоплення українських територій", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу Собяніну (у випадку затримання) загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.