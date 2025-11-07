СБУ признала мэра Москвы соучастником военной агрессии против Украины

Сергею Собянину, который 15 лет возглавляет столицу России, инкриминируют преступление агрессии

Фото: пресс-служба Кремля

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении мэру Москвы Сергею Собянину. Ему инкриминируют пособничество в ведении агрессивной войны против Украины, говорится на сайтах СБУ и Офис генерального прокурора.

Следствие собрало доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что Собянин сознательно способствовал российской агрессии и обеспечивал ресурсы для ее продолжения.

В частности, он организовывал мобилизационные процессы, которые позволили пополнить российскую армию на 100 000 человек, и ввел финансовые стимулы для мобилизованных и членов их семей.

Отдельным пунктом обвинения является строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Для этого Собянин привлекал технику и работников московских коммунальных предприятий – Мосводоканала, Мосгаза и Москоллектора.

Также установлено, что мэр Москвы способствовал развитию оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности производству зенитно-ракетных комплексов С-400 и беспилотных систем.

"Действия Собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Собянину (в случае задержания) грозит от 12 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.