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Рахунок зростає: експериментальний дрон Pegas ефектно знищує російський танк – відео

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 23:57
Рахунок зростає: експериментальний дрон Pegas ефектно знищує російський танк – відео - Фото
Фото – скриншот

Волонтерська група Escadrone опублікувала чергове відео успішного застосування по російській бронетехніці своєї розробки – дрона-камікадзе Pegas+.

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У новому ролику дрон-камікадзе наводиться на танк, потім ми бачимо момент підриву боєзапасу танка, знятий з дрона-спостерігача.

Раніше повідомлялося, що Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів ССО і переданий їм для використання.

  • Російський окупант відстрілювався, але все одно "упіймав" дрон Goida в окопі: відео 18+.
  • Дрон Zelya спалив Т-80, відео удару по танковій колоні Росії на Запорізькому напрямку.

Дивиться також: Нове застосування дрону Pegas+ зі спецзарядом по танку РФ: детонує боєзапас – відео

Сергій Бережний
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дрон-камікадзеPegas
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