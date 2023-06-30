Рахунок зростає: експериментальний дрон Pegas ефектно знищує російський танк – відео

Волонтерська група Escadrone опублікувала чергове відео успішного застосування по російській бронетехніці своєї розробки – дрона-камікадзе Pegas+.

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У новому ролику дрон-камікадзе наводиться на танк, потім ми бачимо момент підриву боєзапасу танка, знятий з дрона-спостерігача.

Раніше повідомлялося, що Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів ССО і переданий їм для використання.

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