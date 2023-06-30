Счет растет: экспериментальный дрон Pegas эффектно уничтожает российский танк – видео
30.06.2023, 23:57
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Волонтерская группа Escadrone опубликовала очередное видео успешного применения по российской бронетехнике своей разработки – дрона-камикадзе Pegas+.
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В новом ролике дрон-камикадзе наводится на танк, затем мы видим момент подрыва боезапаса танка, снятое с дрона-наблюдателя.
Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.
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