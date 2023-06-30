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Счет растет: экспериментальный дрон Pegas эффектно уничтожает российский танк – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 23:57
Счет растет: экспериментальный дрон Pegas эффектно уничтожает российский танк – видео - Фото
Фото – скриншот

Волонтерская группа Escadrone опубликовала очередное видео успешного применения по российской бронетехнике своей разработки – дрона-камикадзе Pegas+.

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В новом ролике дрон-камикадзе наводится на танк, затем мы видим момент подрыва боезапаса танка, снятое с дрона-наблюдателя.

Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.

  • Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе: видео 18+.
  • Дрон Zelya сжег Т-80, видео удара по танковой колонне России на Запорожском направлении.

Смотрите также: Новое применение дрона Pegas+ со спецзарядом по танку РФ: детонирует боезапас – видео

Сергей Бережной
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Pegasдрон-камикадзе
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