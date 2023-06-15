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Новое применение дрона Pegas+ со спецзарядом по танку РФ: детонирует боезапас – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 19:22
Фото - скриншот с видео
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Попадание украинского дрона серии Pegas+ со специальным зарядом вызывает детонацию боезапаса российского танка. Волонтерская группа Escadrone опубликовала уже второе видео успешного применения своей разработки.

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"Дрон-камикадзе PEGAS+ под пилотированием спецназовцев СБУ делает большой бабах", – написали создатели дрона в комментарии к видео.

По их словам, как и на предыдущем испытании, дрон несет "специфический боеприпас, который очень хорошо пробивает оккупантскую броню".

"Что именно на борту у нашей лошадки, и при чем здесь Эскадрон – расскажем уже после нашей победы. Не время раскрывать секреты", – пишут волонтеры.

Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.

Сергей Бережной
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войнадрондрон-камикадзеEscadrone
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