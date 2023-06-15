Попадание украинского дрона серии Pegas+ со специальным зарядом вызывает детонацию боезапаса российского танка. Волонтерская группа Escadrone опубликовала уже второе видео успешного применения своей разработки.
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"Дрон-камикадзе PEGAS+ под пилотированием спецназовцев СБУ делает большой бабах", – написали создатели дрона в комментарии к видео.
По их словам, как и на предыдущем испытании, дрон несет "специфический боеприпас, который очень хорошо пробивает оккупантскую броню".
"Что именно на борту у нашей лошадки, и при чем здесь Эскадрон – расскажем уже после нашей победы. Не время раскрывать секреты", – пишут волонтеры.
Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.
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