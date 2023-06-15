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Нове застосування дрона Pegas+ зі спецзарядом по танку РФ: детонує боєзапас – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 19:22
Фото - скриншот із відео
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Влучення українського дрона серії Pegas+ зі спеціальним зарядом викликає детонацію боєзапасу російського танка. Волонтерська група Escadrone опублікувала уже друге відео успішного застосування своєї розробки.

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"Дрон-камікадзе Pegas+ під пілотуванням спецпризначенців СБУ робить великий бабах", – написали творці дрона у коментарі до відео.

За їхніми словами, як і на попередньому випробуванні, дрон несе "специфічний боєприпас, який дуже гарно пробиває окупантську броню".

"Що саме на борту у нашого коника, та при чому тут Ескадрон – розкажемо уже після нашої перемоги. Не на часі розкривати секрети", – пишуть волонтери.

Раніше повідомлялося, що Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів ССО і переданий їм для використання.

Сергій Бережний
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війнадрондрон-камікадзеEscadrone
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