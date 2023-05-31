7 мільярдів євро. Норвегія сформувала програму допомоги Україні

Норвегія надасть Україні військову, гуманітарну та громадянську допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько 7 млрд євро) протягом п'яти років. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

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31 травня Стьоре повідомив на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Осло, що Норвегія в межах Нансенівської програми підтримки України надасть Києву військову, гуманітарну та громадянську допомогу на загальну суму близько 7 млрд євро протягом п'яти років.

"Норвегія та інші союзники від самого початку підтримували Україну в її законній боротьбі за незалежність і свободу. Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для оборони України, і ми підтримуватимемо її доти, поки це необхідно", – сказав Стьоре.

4 травня 2023 року уряд Норвегії надав Україні допомогу у розмірі 378 млн євро на гуманітарну підтримку та відновлення.

18 травня Міноборони Норвегії повідомило, що надає Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок РСЗВ.

25 травня було оголошено, що Норвегія приєднається до підготовки українських військових до західних винищувачів F-16.

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