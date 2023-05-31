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7 млрд евро. Норвегия сформировала программу помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:58
7 млрд евро. Норвегия сформировала программу помощи Украине - Фото
Йонас Гар Стёре (Фото: EPA)

Норвегия предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 млрд норвежских крон (около 7 млрд евро) в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

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31 мая Стёре сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Осло, что Норвегия в рамках Нансеновской программы поддержки Украины предоставит Киеву военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму около 7 млрд евро в течение пяти лет.

"Норвегия и другие союзники с самого начала поддерживали Украину в ее законной борьбе за независимость и свободу. Военная поддержка со стороны Норвегии и других западных стран необходима для обороны Украины, и мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо", — сказал Стёре.

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Сергей Бережной
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