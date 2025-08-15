Щоб відрапортувати на тлі Аляски, РФ кидає в бій нове "гарматне м'ясо", втрати значні – Сирський

Головком ЗСУ доповів на Ставці про зміни оперативної обстановки на фронті

Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома ЗСУ)

Для звітування на фоні переговорів зі США на Алясці окупанти здійснюють нові атаки на фронті, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ", – написав воєначальник.

Сирський доповів на Ставці про зміни оперативної обстановки, зокрема про заходи зі стримування окупантів на Покровському та Добропільському напрямках.

"Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі тощо", – розповів Сирський.

Також він повідомив, що керівництво розглянуло розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки України у 2025–2026 роках: "Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії".