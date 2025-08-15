Чтобы отрапортовать на фоне Аляски, РФ бросает в бой новое "пушечное мясо" – Сырский
Для отчетности на фоне переговоров с США на Аляске оккупанты осуществляют новые атаки на фронте, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые военные мощности, в том числе и на территории РФ", – написал военачальник.
Сырский доложил на Ставке об изменениях оперативной обстановки, в том числе о мерах по сдерживанию оккупантов на Покровском и Добропольском направлениях.
"Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений – в Донецкой области, в Запорожье и т.д.", – рассказал Сырский.
Также он сообщил, что руководство рассмотрело развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах: "Делаем упор на расширении именно контрактной армии".
- Первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что вместе со смежными и подчиненными подразделениями защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении.
- Президент Зеленский сообщил, что Путин намерен продолжать войну против Украины, и ни приказа, ни сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну нет.
- Детали встречи Трампа и Путина на Аляске читайте в хронике LIGA.net.
