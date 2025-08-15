Чтобы отрапортовать на фоне Аляски, РФ бросает в бой новое "пушечное мясо" – Сырский

Главком ВСУ доложил на Ставке об изменениях оперативной обстановки на фронте

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома ВСУ)

Для отчетности на фоне переговоров с США на Аляске оккупанты осуществляют новые атаки на фронте, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые военные мощности, в том числе и на территории РФ", – написал военачальник.

Сырский доложил на Ставке об изменениях оперативной обстановки, в том числе о мерах по сдерживанию оккупантов на Покровском и Добропольском направлениях.

"Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений – в Донецкой области, в Запорожье и т.д.", – рассказал Сырский.

Также он сообщил, что руководство рассмотрело развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах: "Делаем упор на расширении именно контрактной армии".