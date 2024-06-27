Шість головних новин України та світу на 21:00 27 червня
- Став відомий вміст безпекових угод України з Євросоюзом, Естонією та Литвою. Президент Володимир Зеленський з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем уклали 27 червня безпекову угоду між Україною та Євросоюзом. Пресслужба Офісу президента коротко описала її положення (детальніше).
- "Спроба захиститися від Трампа". Столтенберг анонсував місію для України, NYT надало подробиці. На Вашингтонському саміті генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує від країн-членів Альянсу згоди, що блок керуватиме координацією допомоги Україні – для цього створять нову місію у німецькому місті Вісбаден (детальніше).
- За мера Мукачева Балогу внесено 30 млн грн застави. За арештованого 26 червня міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу внесено заставу, він вийде з-під варти. Політик фігурує у справі про продаж за заниженою вартістю земельної ділянки (детальніше).
- Відключення світла хочуть скасувати для українців на прифронтових територіях. Уряд опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він наголосив, що визначення конкретних районів, які будуть виведені з-під дії графіків, очікується найближчим часом (детальніше).
- Росіяни вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з модулем корекції – відео. 27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). У 2022 році окупанти вже били по Харкову ФАБ-500, але без універсального модуля, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів (детальніше).
- "Калібри", "Кинджал", дрони: чим атакувала Росія у ніч проти 27 червня та що вдалося збити. У ніч проти 27 червня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши аеробалістичні, керовані та крилаті ракети, а також дрони типу "шахед" (детальніше).
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