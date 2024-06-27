Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 27 июня
- Стало известно содержание договоров безопасности Украины с Евросоюзом, Эстонией и Литвой. Президент Владимир Зеленский с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заключили 27 июня соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом. Пресс-служба Офиса президента кратко описала его положение (подробнее).
- "Попытка защититься от Трампа". Столтенберг анонсировал миссию для Украины, NYT предоставило подробности. На Вашингтонском саммите генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает от стран-членов Альянса согласия, что блок будет руководить координацией помощи Украине – для этого будет создана новая миссия в немецком городе Висбаден (подробнее).
- За мэра Мукачева Балогу внесено 30 млн грн залога. За арестованного 26 июня мэра Мукачева Закарпатской области Андрея Балогу внесен залог, он выйдет из-под стражи. Политик фигурирует по делу о продаже по заниженной стоимости земельного участка (подробнее).
- Отключение света хотят отменить для украинцев на прифронтовых территориях. Правительство разрабатывает возможность отмены действия графиков отключений света для части прифронтовых территорий, рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что определение конкретных районов, которые будут выведены из-под действия графиков, ожидается в ближайшее время (подробнее).
- Россияне впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с модулем коррекции – видео. 27 июня российские захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В 2022 году оккупанты уже били по Харькову ФАБ-500, но без универсального модуля, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров (подробнее).
- "Калибры", "Кинжал", дроны: чем атаковала Россия в ночь на 27 июня и что удалось сбить. В ночь на 27 июня Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, применив аэробаллистические, управляемые и крылатые ракеты, а также дроны типа "шахед" (подробнее).
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