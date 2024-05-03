Шість головних новин України та світу на 21:00 3 травня

Призначення голови Хмельницької ОВА, Україна й Велика Британія готують угоду на 100 років, кібератака ГУР на інтернет та мобільний зв’язок у Татарстані

Сергій Тюрін (Фото: Facebook)

1. Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА – Сергія Тюріна. Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації – Сергія Тюріна. Про це стало відомо з відповідного указу, опублікованого на сайті глави держави (детальніше).

2. Україна й Велика Британія готують угоду на 100 років. Вона про співпрацю у всіх сферах. Україна й Велика Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання. Про це повідомила пресслужба британського посольства після прибуття міністра закордонних справ Девіда Камерона до Києва (детальніше).

3. Розвідка здійснює масштабну кібератаку на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані – джерело. Головне управління розвідки Міноборони масштабно кібератакує інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку в Татарстані в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах (детальніше).

4. З 4 травня в Україні не буде "обмежено придатних": Міноборони оновило наказ. Міністерство оборони подало зміни до наказу №402 про роботу військово-лікарських комісій, він набирає чинності з 4 травня. Згідно з нововведенням, після проходження повторного медогляду військовозобов'язані не підпадатимуть під категорію "обмежено придатний", замість цього залишаться "придатний" або "непридатний" до служби (детальніше).

5. Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони й тепловізори. Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання. Про це повідомила пресслужба НБУ (детальніше).

6. Удари всередині Росії. Камерон: Україна має право бити наданою Британією зброєю. Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану країною, щоб завдавати ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б’є по українській території. Також він пообіцяв 3 млрд фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро) щорічної військової допомоги Україні протягом "стійкого періоду". Про це Камерон заявив у інтерв'ю агентству Reuters (детальніше).

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