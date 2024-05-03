Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 3 мая

Назначение главы Хмельницкой ОВА, Украина и Великобритания готовят соглашение на 100 лет, кибератака ГУР на интернет и мобильную связь в Татарстане

Сергей Тюрин (Фото: Facebook)

1. Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА – Сергея Тюрина. Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации – Сергея Тюрина. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на сайте главы государства (подробнее).

2. Украина и Великобритания готовят соглашение на 100 лет. Оно о сотрудничестве во всех областях. Украина и Великобритания начали переговоры о новом двустороннем соглашении, которое будет действовать в течение 100 лет после заключения. Об этом сообщила пресс-служба британского посольства по прибытии министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Киев (подробнее).

3. Разведка осуществляет масштабную кибератаку на интернет и мобильную связь в Татарстане – источник. Главное управление разведки Минобороны масштабно кибератакует интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбах (подробнее).

4. С 4 мая в Украине не будет "ограниченно пригодных": Минобороны обновило приказ. Министерство обороны подало изменения в приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, он вступает в силу с 4 мая. Согласно нововведению, после прохождения повторного медосмотра военнообязанные не будут подпадать под категорию "ограниченно пригодный", вместо этого останутся "пригодный" или "непригодный" к службе (подробнее).

5. Нацбанк запретил ломбардам принимать дроны и тепловизоры. Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредиту физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования. Об этом сообщила пресс-служба НБУ (подробнее).

6. Удары внутри России. Кэмерон: Украина вправе бить предоставленным Британией оружием. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное страной, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Также он пообещал 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд евро) ежегодной военной помощи Украине в течение "устойчивого периода". Об этом Кэмерон заявил в интервью агентству Reuters (подробнее).

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