Шість головних новин України та світу на 22:00 29 березня
- У Дніпрі вже 25 постраждалих унаслідок російської атаки "шахедами" 28 березня. У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок російського дронового удару увечері в п’ятницю, 28 березня, збільшилася майже до 25. Чотири людини загинули.
- Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою: є постраждалі, виникла пожежа – фото. Вдень у суботу, 29 березня, у місті Кривий Ріг пролунав вибух. Попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою. Постраждали дев'ятеро людей.
- Росіяни атакували дронами Харків – є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили безпілотниками по Харкову – загинули двоє людей, є постраждалі.
- Віцепрезидент Трампа Венс вважає, що припинення вогню в енергетиці вже діє. Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що енергетичне перемир'я у російсько-українській війні вже діє. Також політик стверджує, що майже завершено встановлення перемир'я щодо торгівлі на Чорному морі.
- Укрзалізниця відновила повноцінну роботу онлайн-сервісів. Укрзалізниця оголосила про стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків та повернення функціоналу планування маршрутів з пересадками у мобільному застосунку.
- МВФ встановив нові структурні маяки для України. Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Документ фіксує невиконання вчасно п’яти структурних маяків, переносить строки виконання ще чотирьох на липень-вересень та додає чотири нові маяки, які мають бути реалізовані до кінця 2025 року.
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