Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 29 марта
- В Днепре уже 25 пострадавших в результате российской атаки "шахедами" 28 марта. В Днепре количество пострадавших в результате российского дронового удара вечером в пятницу, 28 марта, увеличилось почти до 25. Четыре человека погибли.
- Россияне атаковали Кривой Рог баллистикой: есть пострадавшие, возник пожар – фото. Днем в субботу, 29 марта, в городе Кривой Рог раздался взрыв. Предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой. Пострадали девять человек.
- Россияне атаковали дронами Харьков – есть погибшие и пострадавшие. Россияне ударили беспилотниками по Харькову – погибли два человека, есть пострадавшие.
- Вице-президент Трампа Вэнс считает, что прекращение огня в энергетике уже действует. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что энергетическое перемирие в российско-украинской войне уже действует. Также политик утверждает, что почти завершено установление перемирия в торговле на Черном море.
- Укрзалізниця возобновила полноценную работу онлайн-сервисов. Укрзалізниця объявила о стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов и возвращении функционала планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.
- МВФ установил новые структурные маяки для Украины. Международный валютный фонд опубликовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) из Украины. Документ фиксирует невыполнение в срок пяти структурных маяков, переносит сроки выполнения еще четырех на июль-сентябрь и добавляет четыре новых маяка, которые должны быть реализованы до конца 2025 года.
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