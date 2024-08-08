Шість головних новин України та світу на 23:00 8 серпня
Газовимірювальна станція "Суджа" (Фото: ресурс окупантів)
  1. WP: Україна контролює газову станцію "Суджа" у Курській області РФ. Американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ. Він зазначив, що "Суджу" навряд використовуватимуть як важіль впливу, оскільки газова труба і так йде через Україну – і Київ міг би у будь-який момент перервати потоки (детальніше).
  2. В Україні запустили застосунок Армія+. Зеленський розповів про його функції. 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+", на ній президент Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи, передає кореспондентка LIGA.net із заходу (детальніше).
  3. В Україні відновилися відключення світла: поки що тільки для бізнесу. У четвер, 8 серпня, в Україні після тривалої перерви відновилися відключення електроенергії – вводилися з 17:00 до 22:00  для бізнесу. Населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості це не стосувалося (детальніше).
  4. Нігер вслід за Малі розірвав дипвідносини з Україною. У Кулеби відреагували. Міністерство закордонних справ назвало рішення Республіки Нігер розірвати дипломатичні відносини з Україною жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією. Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права" (детальніше).
  5. Російські дрони пошкодили олійний завод Kernel на заході України. Найбільший олійноекстракційний завод Kernel на заході України отримав пошкодження і зупинився внаслідок атаки російських безпілотників, повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі. Агрохолдинг оцінює розмір збитків (детальніше).
  6. Мексика запросила Путіна на інавгурацію президентки – Україна просить заарештувати його. Україна просить Мексику заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум. Українське посольство сподівається, що Мексика знає про те, що Путін – воєнний злочинець, якому Міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії (детальніше).

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