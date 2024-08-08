Шість головних новин України та світу на 23:00 8 серпня
- WP: Україна контролює газову станцію "Суджа" у Курській області РФ. Американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ. Він зазначив, що "Суджу" навряд використовуватимуть як важіль впливу, оскільки газова труба і так йде через Україну – і Київ міг би у будь-який момент перервати потоки (детальніше).
- В Україні запустили застосунок Армія+. Зеленський розповів про його функції. 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+", на ній президент Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи, передає кореспондентка LIGA.net із заходу (детальніше).
- В Україні відновилися відключення світла: поки що тільки для бізнесу. У четвер, 8 серпня, в Україні після тривалої перерви відновилися відключення електроенергії – вводилися з 17:00 до 22:00 для бізнесу. Населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості це не стосувалося (детальніше).
- Нігер вслід за Малі розірвав дипвідносини з Україною. У Кулеби відреагували. Міністерство закордонних справ назвало рішення Республіки Нігер розірвати дипломатичні відносини з Україною жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією. Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права" (детальніше).
- Російські дрони пошкодили олійний завод Kernel на заході України. Найбільший олійноекстракційний завод Kernel на заході України отримав пошкодження і зупинився внаслідок атаки російських безпілотників, повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі. Агрохолдинг оцінює розмір збитків (детальніше).
- Мексика запросила Путіна на інавгурацію президентки – Україна просить заарештувати його. Україна просить Мексику заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум. Українське посольство сподівається, що Мексика знає про те, що Путін – воєнний злочинець, якому Міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії (детальніше).
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