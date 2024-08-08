Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 8 августа
- WP: Украина контролирует газовую станцию "Суджа" в Курской области РФ. Американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Владимира Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ. Он отметил, что "Суджу" вряд ли будут использовать как рычаг воздействия, поскольку газовая труба и так идет через Украину – и Киев мог бы в любой момент прервать потоки (подробнее).
- В Украине запустили приложение Армия+. Зеленский рассказал о его функциях. 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих "Армия+", на ней президент Владимир Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия (подробнее).
- В Украине возобновились отключения света: пока только для бизнеса. В четверг, 8 августа, в Украине после длительного перерыва возобновились отключения электроэнергии – вводились с 17:00 до 22:00 для бизнеса. Популяция, критической инфраструктуры и объектов оборонной индустрии это не касалось (подробнее).
- Нигер вслед за Мали разорвал дипотношения с Украиной. У Кулебы отреагировали. Министерство иностранных дел назвало решение Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с Россией. Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права" (подробнее).
- Российские дроны повредили маслоэкстракционный завод Kernel на западе Украины. Крупнейший маслоэкстракционный завод Kernel на западе Украины получил повреждения и остановился в результате атаки российских беспилотников, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже. Агрохолдинг оценивает размер убытков (подробнее).
- Мексика пригласила Путина на инаугурацию президента – Украина просит арестовать его. Украина просит Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаума. Украинское посольство надеется, что Мексика знает о том, что Путин – военный преступник, которому Международный уголовный суд выдавал ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию (подробнее).
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