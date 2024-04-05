Шмигаль про удари по НПЗ країни-агресора: Це пряма комунікація з росіянами

Прем'єр вважає, що жителям Росії слід зрозуміти, що "вони мають платити за агресію"

Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Атаки Сил оборони на нафтопереробні заводи Росії є "прямою комунікацією з російським населенням". Про це в інтерв'ю естонському ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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У Шмигаля запитали: чи сподобалась йому заява президента Естонії Алара Каріса. 3 квітня він заявив, що вважає легітимними атаки України по військових цілях у російському тилу.

Прем'єр відповів: "Думаю, ваш президент має на увазі атаки на російські нафтопереробні заводи".

"Це підтримка санкцій, які введені проти промисловості Росії. Заводи припиняють експортувати бензин і дизель, це впливає на дефіцит продукції – я маю на увазі пальне на російських бензозаправках. Жителям Росії слід зрозуміти, що вони мають платити за агресію. Це пряма комунікація з російським населенням", – висловився Шмигаль.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

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