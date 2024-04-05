Шмыгаль об ударах по НПЗ страны-агрессора: Это прямая коммуникация с россиянами

Премьер считает, что жителям России следует понять, что "они должны платить за агрессию"

Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Атаки Сил обороны на нефтеперерабатывающие заводы России являются "прямой коммуникацией с российским населением". Об этом в интервью эстонскому ERR заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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У Шмыгаля спросили: понравилось ли ему заявление президента Эстонии Алара Кариса. 3 апреля он заявил, что считает легитимными атаки Украины по военным целям в российском тылу.

Премьер ответил: "Думаю, ваш президент подразумевает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы".

"Это поддержка санкций, введенных против промышленности России. Заводы прекращают экспортировать бензин и дизель, это влияет на дефицит продукции – я имею в виду топливо на российских бензозаправках. Жителям России следует понять, что они должны платить за агрессию. Это прямая коммуникация с российским населением", – высказался Шмыгаль.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

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