Шмигаль прибув до Польщі на переговори з Туском. Варшава не очікує від зустрічі "прориву"

Шмигаль повідомив, що сторони обговорять ситуацію на кордоні та низку інших питань

Денис Шмигаль та Дональд Туск (Фото: Telegram Дениса Шмигаля)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув до Варшави на переговори з польським колегою Дональдом Туском. Про це повідомив глава українського уряду. Однак у канцелярії польського прем'єра не очікують "прориву" в переговорному процесі.

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За словами Шмигаля, сторони обговорять тему постачання зброї для України, ситуацію на польсько-українському кордоні, а також розвиток торгівлі та інфраструктури.

"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – зазначив український прем'єр.

Telegram Дениса Шмигаля

Керівник канцелярії польського прем'єр-міністра Ян Грабець розповів виданню TNV24, що у "найпроблемніших сферах" із середи тривають переговори та зустрічі окремих польських та українських міністрів. А сьогодні, окрім очної зустрічі прем’єрів, також заплановані переговори урядових делегацій.

"Проте після цих переговорів важко очікувати якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад щодо питань сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони, принаймні на сьогодні, не повністю задоволені", – сказав Грабець.

Він також наголосив, що Варшава "твердо стоїть на законних вимогах фермерів щодо захисту польського ринку".

"Ми відкрито говоритимемо про все, що нам болить, попри ту повну підтримку, яку ми надаємо і будемо всіляко надавати Україні, яка воює проти Росії", – наголосив Грабець.

Також керівник канцелярії польського прем’єра зазначив, що не варто очікувати, що результатом консультацій стане, наприклад, угода про регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

"З цього приводу є різні позиції. Важливо, щоб ми вели діалог. Майже щодня міністерства економіки та сільського господарства проводять переговори з цих питань, але їх стан все ще незадовільний", – резюмував він.

9 лютого у Польщі почався загальнонаціональний страйк – фермери вийшли на вулиці на знак протесту проти Європейського зеленого курсу та відкриття ринку для сільськогосподарської продукції з України.

21 лютого Зеленський доручив українському уряду бути на польському кордоні до 24 лютого та запросив польську сторону підтримати участь у цій зустрічі.

Президент Польщі Дуда відреагував на блокаду українського кордону та заявив, що це "складне питання", але винна у цьому російська агресія проти України.

22 лютого Туск відхилив запрошення Зеленського відвідати польський кордон. Натомість він заявив, що зустріч двох сторін відбудеться 28 березня у Варшаві.

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