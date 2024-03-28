Шмыгаль прибыл в Польшу на переговоры с Туском. Варшава не ожидает от встречи "прорыва"

Шмыгаль сообщил, что стороны обсудят ситуацию на границе и ряд других вопросов

Денис Шмыгаль и Дональд Туск (Фото: Telegram Дениса Шмыгаля)

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву на переговоры с польским коллегой Дональдом Туском. Об этом сообщил глава украинского правительства. Однако в канцелярии польского премьера не ожидают "прорыва" в переговорном процессе.

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По словам Шмыгаля, стороны обсудят тему поставок оружия для Украины, ситуацию на польско-украинской границе, а также развитие торговли и инфраструктуры.

"Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", — отметил украинский премьер.

Telegram Дениса Шмыгаля

Руководитель канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец рассказал изданию TNV24, что в "самых проблемных сферах" со среды проходят переговоры и встречи отдельных польских и украинских министров. А сегодня, кроме очной встречи премьеров, также запланированы переговоры правительственных делегаций.

"Однако после этих переговоров трудно ожидать какого-то прорыва, какой-то конкретной договоренности, например в вопросах сельского хозяйства. Мы все еще ведем диалог, и обе стороны, по крайней мере на сегодняшний день, не полностью удовлетворены", — сказал Грабец.

Он также подчеркнул, что Варшава "твердо стоит на законных требованиях фермеров о защите польского рынка".

"Мы будем открыто говорить обо всем, что нам небезразлично, несмотря на ту полную поддержку, которую мы оказываем и будем оказывать Украине, воюющей против России", – подчеркнул Грабец.

Также руководитель канцелярии польского премьера отметил, что не следует ожидать, что результатом консультаций станет, например, соглашение о регулировании торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

"По этому поводу есть разные позиции. Важно, чтобы мы вели диалог. Почти каждый день министерства экономики и сельского хозяйства проводят переговоры по этим вопросам, но их состояние все еще неудовлетворительное", — резюмировал он.

9 февраля в Польше началась общенациональная забастовка – фермеры вышли на улицы в знак протеста против Европейского зеленого курса и открытия рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины.

21 февраля Зеленский поручил украинскому правительству быть на польской границе до 24 февраля и пригласил польскую сторону поддержать участие в этой встрече.

Президент Польши Дуда отреагировал на блокаду украинской границы и заявил, что это "сложный вопрос", но виновата в этом российская агрессия против Украины.

22 февраля Туск отклонил приглашение Зеленского посетить польскую границу. В то же время он заявил, что встреча двух сторон состоится 28 марта в Варшаве.

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