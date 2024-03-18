Шмигаль: Україна розраховує на переговори про вступ до ЄС в першій половині 2024 року

Денис Шмигаль. (Фото: пресслужба Кабміну).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що європейські партнери погодять початок переговорів про вступ України до Євросоюзу без додаткових поправок, як пропонує Єврокомісія, і це станеться вже в найближчі місяці. Про це він заявив у інтерв'ю Euractiv.

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"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на їхньому найближчому засіданні та віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель назвав 2030-й можливим роком розширення ЄС, проте Україна сподівається, що це станеться раніше.

За словами Шмигаля, виконання "домашнього завдання" в України займе не більше двох років.

У відповідь на запитання про те, що заявка України може зіткнутися з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати, Шмигаль сказав: "Україна принесе в Євросоюз набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання".