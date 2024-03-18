Шмигаль: Україна розраховує на переговори про вступ до ЄС в першій половині 2024 року
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що європейські партнери погодять початок переговорів про вступ України до Євросоюзу без додаткових поправок, як пропонує Єврокомісія, і це станеться вже в найближчі місяці. Про це він заявив у інтерв'ю Euractiv.
"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на їхньому найближчому засіданні та віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — повідомив Шмигаль.
Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель назвав 2030-й можливим роком розширення ЄС, проте Україна сподівається, що це станеться раніше.
За словами Шмигаля, виконання "домашнього завдання" в України займе не більше двох років.
У відповідь на запитання про те, що заявка України може зіткнутися з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати, Шмигаль сказав: "Україна принесе в Євросоюз набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання".
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
- 14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.
- 26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
- 21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.
- 4 березня Денис Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.